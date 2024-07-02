Моор встретился в Краснодоне с авторами "Читающего автобуса"

Губернатор Тюменской области Александр Моор, работая в Краснодоне, познакомился с авторами проекта "Читающий автобус". Школьники предложили оборудовать библиотеку на колесах. Проект вошел в сборник "100 идей от детей". Инициативу поддержала Тюменская область.

"Маршрут мобильной библиотеки охватывает 40 городов и сел. Это не просто передвижной пункт для выдачи книг. Внутри – мультимедийное оборудование, которое позволяет проводить самые разные мероприятия. С 2022 г. мы передали в местные библиотеки более 7,5 тысяч книг. И они здесь очень востребованы. В библиотеки краснодонцы идут целыми семьями. В ближайшее время закупим туда развивающие игры для детей, чтобы им было еще интереснее", - написал Моор в своем telegram-канале.

Ранее Моор привел новые детали своей рабочей поездки в Краснодон.

"Важный вопрос для детского отделения Центральной городской больницы – кадры. Условия для работы после капремонта теперь здесь хорошие, но врачей не хватает", - считает губернатор.

Чтобы закрыть проблему, надо готовить местных специалистов. Процесс это не быстрый, поэтому в город приезжают врачи из Тюменской области.

"Около 40 человек за два года уже побывали в Краснодоне. Лечат, проводят операции, помогают местным молодым докторам в освоении нового оборудования, делятся опытом. Сотрудничество обязательно продолжим", - полагает Моор.