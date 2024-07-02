В Химках 10 лет "строгача" дали мужчине, поджегшему флаг России

Химкинский городской суд приговорил к десяти годам колонии 27-летнего мужчину, который, будучи пьяным, поджег флаг России. Его действия суд счел "надругательством над госфлагом РФ", "хулиганством по мотивам политической ненависти" и уличил подсудимого в "приготовлении к участию в военных действиях на территории иностранного государства".

На скамье подсудимых оказался житель Калужской области Михаил Ищенко.

"В суде установлено, что 24 сентября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в спортивный комплекс города Химки, поджег Государственный флаг Российской Федерации. Указанные действуя он совершил умышленно из хулиганских побуждений, демонстрируя явное неуважение к гражданским и патриотическим чувствам, авторитету и достоинству Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации", - говорится в сообщении прокуратуры Московской области (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Кроме того, "мужчина намеревался участвовать в военных действиях на территории иностранного государства", добавили в прокуратуре.

Наказание будет максимально жестким: первые два года своего срока Ищенко должен будет провести в тюрьме (это самые строгие условия содержания в системе ФСИН), остальное время – в колонии строгого режима.