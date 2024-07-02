В московском метро женщина с ножом напала на пассажирку в хиджабе

В поезде московского метрополитена женщина напала на другую пассажирку с ножом.

ЧП произошло вечером 1 июля на станции "Коломенская". На кадрах, снятых очевидцами, видно, как женщина с ножом атакует девушку в хиджабе. Потом набрасывается и на снимавшего нападение очевидца.

Насколько пострадала жертва нападения не сообщается. Судя по кадрам, снятым очевидцами, девушка как минимум сильно напугана и находится в состоянии шока.

Нападавшую задержали и передали полиции. Сейчас выясняются мотивы ее поступка.