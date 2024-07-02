Среди посетителей универмага на ВДНХ отмечается большой спрос на астраханское варенье и изделия из рыбьей кожи

В рамках международной выставки "Россия" на ВДНХ продолжает работу универмаг — масштабное торговое пространство, где представлены все российские регионы, в том числе и Астраханская область.

Как сообщили в министерстве экономического развития региона, среди астраханских товаров на площадке универмага — продукция предприятия «Сад Маринад» Владимира Болдырева и этнокультурного центра «Рыбацкое подворье» Ирины Водовозовой.

«Сад Маринад» изготавливает варенье из астраханских дынь, помидоров, арбузов и его корок, а также занимается производством консервов из фруктов, ягод и овощей. Эти товары давно востребованы и за пределами региона.

Большой популярностью среди гостей выставки также пользуются изделия из рыбьей кожи: портмоне, кошельки, ежедневники, обложки на документы. Ирина Водовозова занимается изготовлением изделий из рыбьих шкур много лет. Кожа рыб лучше любой другой, говорит мастер, и по составу, и по свойствам: очень прочная, водонепроницаемая и обладает уникальным рисунком.

Выставка «Россия» на ВДНХ проходит в Москве с 4 ноября по 8 июля. Здесь представлены экспозиции 89 российских регионов, в том числе и Астраханской области. Мероприятие международного формата посетили более 17 миллионов человек.