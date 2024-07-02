В Екатеринбурге обжалован приговор экс-силовику, не отправившему наряд на место ЧП

В Екатеринбурге обжалован приговор экс-сотруднику дежурной части районного отдела полиции городского УМВД. В июне его признали виновным в халатности, повлекшей смерть, но колонии бывший силовик избежал.

Напомним, речь идет об инциденте в ночь на 29 мая 2022 года: группа мигрантов напала на горожанина на улице Грибоедова и до смерти его избила. Сообщалось, что полиция несколько раз получала об этом сигналы, но никаких действий предпринято не было. В региональном ГУ МВД установили, что в ту ночь сообщения о преступлении принял старший оперативный дежурный ДЧ ОП №13 УМВД по Екатеринбургу. Однако он не отреагировал на вызовы и не отправил наряд на место ЧП.

По итогам проверки полицейский был уволен из органов, но затем смог через суд восстановиться на службе и даже отсудить компенсацию. Позже МВД все же уволило сотрудника, а спустя год следствие предъявило майору обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).

Дело было направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Процесс стартовал в августе прошлого года, а в июне нынешнего года был оглашен приговор. Экс-силовик получил 2 года лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на 2 года.

Однако с таким вердиктом не согласились в прокуратуре. Как сообщается в электронной картотеке райсуда, в конце минувшей недели на приговор поступило апелляционное представление от прокурора. Жалоба была принята к рассмотрению.

Кроме этого, апелляцию подал адвокат осужденного. Как уточняется в картотеке, рассматривать обе жалобы начнут не раньше середины июля.

Ранее сообщалось, что свою вину бывший полицейский так и не признал.