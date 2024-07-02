В Калужской области подростка задержали за поджог батарейного шкафа

Под Калугой задержали 16-летнего подростка, который устроил поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях по заданию украинского куратора, сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, пожар на путях заметили на перегоне между станциями "Людиново-1" и "Людиново-2". Юноша вскрыл и поджег батарейный шкаф, а также попытался поджечь содержимое соседнего релейного шкафа, однако не смог его взломать.

Подозреваемого задержали на следующий день. По словам самого подростка, с ним связался неизвестный с украинским номером. За выполнение задания ему пообещали 50 тысяч рублей, однако вскоре куратор перестал выходить на связь.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Ему грозит до 20 лет колонии.

В мае Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина. 46-летнего мужчину признали виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе. По данным следствия, он планировал за 100 тысяч рублей подорвать Серпуховскую нефтебазу в Подмосковье. Однако совершить теракт Кармазин не успел, его задержали за поджог релейного шкафа.