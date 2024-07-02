Венгерский премьер Орбан приехал в Киев – впервые за время конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским – первые с начала СВО.

Главной темой переговоров станет российско-украинский конфликт и пути его урегулирования, хотя будут обсуждаться и двухсторонние отношения, пишут венгерские СМИ.

Это первая поездка Орбана в новом статусе – накануне Венгрия приняла председательство в Евросоюзе. Вступление Украины в ЕС было последней темой, которую Орбан и Зеленский обсуждали (в Брюсселе, до начала СВО).