На Рощинской в Екатеринбурге горит 16-этажный дом

Сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в 16-этажном доме №41 на улице Рощинская. Как сообщают в пресс-службе спасателей, огонь по балконам распространился на два этажа - 9-й и 10-й.

О пожаре стало известно в 11.30. Примерно через 20 минут спасатели были на месте - к дому было сложно проехать. Выяснилось, что пожар с балкона 9-го этажа перешел на балкон 10-го, а также на соседний. Площадь пожара, как и причины его возникновения пока неизвестны.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей. Информации о пострадавших не поступало.

На месте пожара работают 24 огнеборца и 8 единиц спецтехники. Для поиска очага пожара и поэтажной проверки здания работают звенья газодымозащитной службы.