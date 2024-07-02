02 Июля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В план-график догазификации домовладений СНТ в Новосибирской области включили более 5,7 тысяч домовладений

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области сформировало план-график догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) региона и направило его на согласование единому оператору газификации – в документ включены 5 720 домовладений в 197 СНТ, cообщает пресс-служба Правительства региона.

В Новосибирской области ведется работа по исполнению Поручения Президента России по обеспечению подключений к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах.

«В период с апреля по конец июня министерство ЖКХ и энергетики региона совместно с органами местного самоуправления довели информацию до представителей СНТ об изменении в законодательстве и необходимости проведения собраний по участию в догазификации, одновременно была проведена инвентаризация технической возможности проведения газа к границам домовладений в СНТ. На основе протоколов собраний и технической инвентаризации сформирован план-график догазификации. На сегодня в него включены 5 720 домовладений в 197 СНТ. План-график до 1 июля был направлен на согласование единому оператору газификации ООО «Газпром газификация». Первый этап работы по догазификации СНТ таким образом выполнен успешно», – сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.

газификация, газораспределительная станция, газопровод(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что расширить программу и проложить газовые сети до границ садоводческих товариществ Правительству России поручил Президент Владимир Путин по итогам Послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. Постановление №484 о порядке догазификации СНТ было подписано Председателем Правительства 16 апреля 2024 года.

Теги: догазификация cнт, домовладения, газораспределительные сети, садоводческие товарищества


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