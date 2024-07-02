02 Июля 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре ушло в суд дело экс-главы регионального управления по вопросам миграции

В Югре готово к суду уголовное дело бывшего начальника управления по вопросам миграции окружного управления МВД Оксаны Семеновой, которой вменяют получение пяти взяток и незаконный доступ к компьютерной информации, совершенный с использованием лицом своего служебного положения.

По версии следствия, в 2019-20 гг. начальник отдела по вопросам миграции МОМВД России "Ханты-Мансийский", требовала от подчиненных взятки за общее покровительство по службе и невнимание к нарушениям. Так она "заработала" 240 тыс. руб. Кроме этого, в 2018 г. обвиняемая получила более 230 тыс. руб. от директора строительной организации. За эти деньги она должна была работать в пользу бизнесмена и его представителей.

Например, силовик помогала ускорить законное получение иностранными гражданами патентов на работу. Также следствие полагает, что злоумышленница незаконно скопировала информации из баз данных органов внутренних дел и передала ее предпринимателю. Дело вскоре поступит в суд, сообщает югорское окружное управление СКР.

Теги: Оксана Семенова, миграция, взятка, уголовное дело


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