Депутаты ЗакСО разрешили продажу алкоголя на летних верандах

Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержали законопроект, согласно которому на летних верандах разрешается продажа алкоголя.

Напомним, что ранее аналогичный закон был подписан главой государства Владимиром Путиным. Теперь сотрудникам заведений и их покупателям не стоит беспокоиться о штрафах - только необходимо, чтобы веранды примыкали к стационарным объектам общепита.

За законопроект в третьем чтении проголосовало 40 из 42 депутатов.

Напомним, что до этого сумма штрафа за продажу алкогольной продукции на летних верандах составляла 1,5 тыс. рублей для посетителей, 30-60 тыс. для сотрудников ресторанов и 100-300 тыс. рублей для самих заведений.