В доход государства обратили миллионы акций компаний, связанных с экстремизмом - ФСПП

В доход государства обращено более 131 млн акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По его словам, в доход России переданы акции кондитерской фабрики, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, а также акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов) в связи с осуществлением экстремистской деятельности, передает РИА Новости.

Также в доход государства были переданы акции ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" и АО "Завод фрикционных и термостойких материалов".