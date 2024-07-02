«Уралкалий» опубликовал отчет о развитии за 2023 год

ПАО «Уралкалий» (Компания), один из ведущих мировых производителей калия, опубликовал Отчет об устойчивом развитии за 2023 год, тема отчета — «Развитие. Сотрудничество. Безопасность». Документ доступен по ссылке.

В отчете представлены ключевые результаты и дальнейшие планы по развитию ESG-практик в Компании, сообщает пресс-служба ПАО "Уралкалий". Основными достижениями отчетного периода стали: разработка Программы сохранения биоразнообразия, независимая сертификация системы управления охраной труда на соответствие ISO 45001, разработка и внедрение рейтинга подрядчиков в части соответствия требованиям в области охраны труда и промышленной безопасности, проведение водного и энергетического аудитов, расширение охвата ESG-оценки поставщиков и первые шаги в автоматизации данного процесса, а также реализация Программы благополучия сотрудников и Программы многообразия и равенства возможностей.

Документ подготовлен в соответствии со стандартами отчетности GRI, TCFD, а также учитывает методические рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 01.11.2023 № 764.

Отчет прошел проверку независимой третьей стороной.