На Белоярской АЭС ликвидировали условный разлив нефтепродуктов

На Белоярской АЭС в Свердловской области прошли учения по ликвидации условной аварии.

Как сообщили Накануне.RU в управлении коммуникаций БАЭС, учения прошли на промплощадке энергоблока №4 и касались локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. Учебная ситуация была разыграна на маслохозяйстве, где в баках объемом по 3 тысячи кубометров хранится мазут для комплекса теплоснабжения. Эта котельная обеспечивает теплом энергоблок во время пусковых операций, а также при необходимости обогревает город-спутник атомной станции – Заречный.

В тренировке было задействовано более 100 человек и восемь единиц специальной техники. Задачами были отработка оповещения, организации первоначального противоаварийного реагирования, проведение мероприятий по локализации и сбору условного разлива нефтепродуктов. Также отрабатывались организация временного хранения собранного мазута, транспортировка и представление донесений о завершении работ.

Действия сотрудников по ликвидации условного разлива оценивала специальная комиссия. По итогам ей было выдано заключение о готовности Белоярской АЭС к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти.

Ранее сообщалось, что телекомпания "Первый канал" снимает фильм на Белоярской атомной электростанции об истории и перспективах российской атомной энергетики. Съемки одного из эпизодов прошли на энергоблоке №4.