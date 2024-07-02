В Югре "накрыли" канал легализации мигрантов

В Югре представителю страны Центрально-Азиатского региона, имеющему паспорт гражданина России, вменили легализацию трудовых мигрантов.

По данным управления ФСБ по Тюменской области, мужчина вместе с подельником, которого пока ищут, заключал в Югре фиктивные трудовые договоры с мигрантами. За деньги люди получали комплекты документов, предоставляли их в отдел по миграции, продлевая себе сроки пребывания на территории России.

За организацию незаконной миграции в составе группы возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до семи лет колонии, пишет "СургутинформТВ".