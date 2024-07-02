Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев передал десантникам СВО рюкзак-подавитель дронов

Теперь у екатеринбургских десантников, участвующих в СВО, есть рюкзак-подавитель дронов - "Антидрон-Гарпия-Про 8-400W". Такой дорогостоящий подарок российским военным сделал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.



По его словам, рюкзак стоит 503 тыс. руб., однако стоимость оправдывает его эффективность. По словам бойцов, как только они включили аппарат, в районе сразу отрубило Wi-Fi.

На видео, присланном солдатами, можно увидеть, как работает устройство.

"С ребятами-десантниками дружим с момента их мобилизации на СВО, помогаю им с оборудованием и многим другим. Верю, что это приблизит нашу победу и их возвращение домой!" - добавил Алексей Вихарев.

Напомним, что это далеко не первая гуманитарная помощь от Алексея Вихарева бойцам екатеринбургского гарнизона. С начала спецоперации депутат успел передать военным как техническое снаряжение, в числе которого квадрокоптеры, бинокли, активные наушники для подавления шума, так и необходимые в полевых условиях вещи вроде карманных грелок и дождевиков, а также продукты питания и одежду. На сегодняшний день сумма оказанной им помощи превышает 53 млн руб.