"Искандеры-М" нанесли удар по аэродрому "Миргород"

Российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" для удара по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород" в Полтавской области, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате удара было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.

В конце июня российские военные ударили по аэродромам, где ВСУ планируют разместить западные самолеты. Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами.