02 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

В ЦПКиО Екатеринбурга показали проект реконструкции входной арки

Руководство екатеринбургского парка им. Маяковского объявило о готовящейся реконструкции главного символа ЦПКиО - входной арки, последняя версия которой была открыта еще в 1955 году.

Как сообщает пресс-служба парка, на протяжении прошлого года совместно со специалистами УрФУ проводились исследования технического состояния входной группы и стабильности конструкции, для чего были установлены специальные маяки. По итогу стало ясно, что арка стабильна, но требует срочного капремонта, без которого уже скоро ее и вовсе нельзя будет восстановить.

"Наша цель - восстановить исторический облик арки, сделать конструкцию безопасной, отреставрировать два боковых павильона и сделать их функциональными. Сейчас в них находятся служебные помещения. Планируем разместить в одном Инфоцентр - где можно узнать все о парке, аттракционах и мероприятиях, посмотреть карту, купить фирменный мерч и билеты в Летний театр, а во втором будет уютная кофейня", - рассказали о планах в пресс-службе парка.

Проект реконструкции входной арки в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба ЦПКиО

Проект реконструкции павильонов в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба ЦПКиО

Для начала предстоит разработать рабочую документацию, после чего стартуют работы по реконструкции, которые надеются завершить в 2026 году. Проект же будет окончательно готов к концу текущего года. За него отвечает Уральский центр проектирования и реставрации, который уже работал над "Домом контор", зданием Горсовета - мэрии Екатеринбурга, зданием типографии "Уральский рабочий", Киностудией и другими знаковыми объектами уральской столицы.

Руководство парка также работает с архивами, чтобы восстановить утраченные элементы декора и выявить изначальный цвет арки.

"После ремонта входной группы планируем дальше двигаться по общему мастер-плану развития парка от архитектурного бюро SVESMI и взяться за реконструкцию зоны от арки до подземного перехода. Скоро будет красиво", - пообещали в ЦПКиО.

Теги: ЦПКиО, Екатеринбург, парк Маяковского, входная арка, реконструкция, проект


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