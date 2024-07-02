Нидерланды разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине

Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Как заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, первые из них скоро отправят на Украину.

Также власти королевства разрешили экспорт семи авиационных двигателей F-16, передает РИА Новости.

В мае сообщалось, что десять украинских военнослужащих завершили подготовку по техобслуживанию истребителей F-16 в Нидерландах.

Ранее СМИ отмечали, что американские истребители F-16 уже неактуальны для украинской армии. Украинские военные пояснили, что Россия приготовилась к возможной передаче истребителей ВСУ.