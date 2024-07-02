02 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургскому меломану грозит штраф после заказа пластинок в Германии

Житель Екатеринбурга хотел нелегально ввезти в Россию партию пластинок. Однако этому помешали таможенники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, екатеринбургский меломан заказал в Германии посылку с музыкой. В декларации было указано, что это коллекция виниловых пластинок стоимостью около 260 евро. Но при досмотре отправления таможенники насчитали сразу восемь незадекларированных альбомов известных зарубежных рок и хэви-метал групп – Judas Priest, Mono Inc. и других.

Теперь в отношении уральца возбуждено дело об административном нарушении. Любителю тяжелой музыки грозит штраф от половины до двукратной стоимости незадекларированного товара.

Как напомнили на таможне, с 1 апреля 2024 года в международных почтовых отправлениях разрешено беспошлинно пересылать товары для личного пользования весом не более 31 кг и стоимостью 200 евро.

"В случаях превышения указанных норм получателям необходимо уплатить таможенные пошлины, налоги по единой ставке в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм веса", - пояснил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира с полным чемоданом наличных.

Теги: пластинки, таможня, штраф, музыка


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