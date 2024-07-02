В Катравоже высказались о включении Лабытнанги в Приуральский район Ямала

Глава Лабытнанги Марина Трескова привела детали встречи с жителями Приуральского района, которая прошла в селе Катравож. Одной из тем стало включение "семи лиственниц" в район.

"Не обошли стороной и вопрос включения Лабытнанги в Приуральский район. Представили экономические аспекты этого решения, подтвердили, что без поддержки жителей оно принято не будет. Оказывается, сельчане активно поддерживают идею объединения: 97% опрошенных в зале высказались "за"", - написала Трескова в своем telegram-канале.

Понимая масштаб будущих проектов, начатых в городском округе, почти каждый выразил готовность вместе с властью выстраивать планы по развитию Приуралья.

"От всей души благодарю катравожцев за гостеприимство и тёплую встречу, слова поддержки и участия. Верю, вместе у нас получится сделать Приуралье лучшим местом для жизни ямальцев", - написала Трескова.

Напомним, создание Приуральского муниципального округа обсуждали еще в середине весны. Ожидалось, что в него помимо всех поселений Приуралья войдут Лабытнанги и Харп. Сообщалось, что новая административная единица могла стать одной из самых богатых. На территории муниципалитета планировалось организовать туристический кластер с претензией на международный уровень.

Потом появилась информация о том, что власти ЯНАО могут разделить Приуральский район на три части. Восточная часть вместе с райцентром в Аксарке перейдет в ведение главы Надымского района Дмитрия Жаромских, западная часть - мэру Лабытнанги Тресковой, а северные территории передадут главе Ямальского района Андрею Кугаевскому.