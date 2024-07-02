Экс-депутата Мякишева и уральского замминистра ЖКХ Кислицина выпустили из СИЗО

Завершился срок ареста бывшего депутата заксобрания Свердловской области Павла Мякишева и регионального замминистра ЖКХ Андрея Кислицина, обвиняемых во взяточничестве. О вероятном освобождении из СИЗО сообщает экс-депутат областного заксобрания Нафик Фамиев.

По его словам, следствие не обращалось в суды о продлении или изменении меры пресечения, а срок последнего ареста истек 26 июня. В СКР Свердловской области Накануне.RU сообщили, что не комментируют ситуацию.

Напомним, Мякишева подозревают в передаче крупной взятки замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрею Кислицыну. Речь идет о сумме почти в 2 млн рублей. По неподтвержденным данным Telegram-каналов, взятка якобы была передана в интересах АО "Энергосбыт плюс", где Мякишев занимает пост советника генерального директора.