02 Июля 2024
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Тюменская область поможет Краснодону с кадрами для медицины

Губернатор Тюменской области Александр Моор привел новые детали своей рабочей поездки в Краснодон.

"Важный вопрос для детского отделения Центральной городской больницы – кадры. Условия для работы после капремонта теперь здесь хорошие, но врачей не хватает", - написал Моор в своем telegram-канале.

Чтобы закрыть проблему, надо готовить местных специалистов. Процесс это не быстрый, поэтому в город приезжают врачи из Тюменской области.

"Около 40 человек за два года уже побывали в Краснодоне. Лечат, проводят операции, помогают местным молодым докторам в освоении нового оборудования, делятся опытом. Сотрудничество обязательно продолжим", - написал Моор.

Ранее губернатор сообщил, что, приехав к отремонтированному роддому Краснодона, он не узнал его.

"Впервые побывал здесь летом 2022 г. Тогда здание буквально разваливалось. Внутри обстановка была не лучше. Из-за того, что лифт не работал, женщин в прямом смысле слова носили на руках. Спустя два года произошли разительные перемены", - написал Моор.

Тюменские строители "реанимировали" сложный объект.

"Провели большой объем работы. Укрепили фундамент, стены. В роддоме уже установлено новое современное оборудование. Можно принимать сложные роды и делать операции, которые раньше были недоступны. Поговорил с врачами роддома. У них горят глаза, настроены оптимистично. В таких условиях, говорят, работать будет одно удовольствие", - написал Моор.

Теги: Александр Моор, Краснодон, медицина, кадры


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