Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ в октябре, - Лантратова

Госдума в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила РИА Новости первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду").

В начале июня депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в нижнюю палату законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков.

Авторы инициативы утверждают, что родители из-за ЕГЭ вынуждены тратить деньги на репетиторов, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад.

Ранее опрос SuperJobпоказал, что почти три четверти россиян (72%) поддерживают идею об отмене ЕГЭ и возвращение традиционных устных и письменных экзаменов в школе. Только 13% высказались против реформы действующего формата, 15% затрудняются с ответом.