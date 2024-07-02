Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ в октябре, - Лантратова
Госдума в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила РИА Новости первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду").
В начале июня депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в нижнюю палату законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков.
Авторы инициативы утверждают, что родители из-за ЕГЭ вынуждены тратить деньги на репетиторов, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад.
Ранее опрос SuperJobпоказал, что почти три четверти россиян (72%) поддерживают идею об отмене ЕГЭ и возвращение традиционных устных и письменных экзаменов в школе. Только 13% высказались против реформы действующего формата, 15% затрудняются с ответом.