СК проверит сведения о массовой драке у школы в Екатеринбурге

Массовой дракой у одной из школ в Екатеринбурге заинтересовался глава Следственного комитета РФ.

Как сообщает информационный центр СК России, ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о массовой драке на территории общеобразовательной школы в столице Урала. Утверждалось, что инцидент произошел в июне этого года. Причины конфликта неизвестны, как и сведения о пострадавших.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку. Также Бастрыкин затребовал доклад о ее ходе и результатах.

По некоторым данным, все случилось в конце июня возле школы №170. Также в обстоятельствах разбирается полиция.