02 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Главврача санчасти уральского города атомщиков освободили от должности после обращений медиков

Главврач медсанчасти закрытого уральского города Новоуральска Гарик Хачатрян, против руководства которого выступали более сотни медиков, освобожден от занимаемой должности. Соответствующий приказ выпустило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

Увольнение подтверждают и сотрудники ЦМСЧ-31, о чем сообщает местная газета "Нейва". Ранее медики пожаловались, что до приезда в Новоуральск в 2023 году главврач Гарик Хачатрян жил в Московской области, и с его назначением медсанчасть якобы начала закупать приборы по завышенным ценам. Помимо того, работники жаловались на хамское поведение Хачатряна, отсутствие договоров на обслуживание медтехники, а также снижение доступности и качества медуслуг.

Конфликт привел к увольнению 150 сотрудников, после чего они обратились в СКР, областную прокуратуру, минтруда РФ, ФМБА России, а также к президенту России Владимиру Путину. Выяснилось, что в отношении Хачатряна уже несколько месяцев расследуется уголовное дело по статье о нецелевом расходовании средств и злоупотреблении полномочиями.

Сегодня, по данным газеты, Иван Петрачков - правая рука Хачатряна, для которого, по словам медиков, специально была придумана новая должность, намеревался собрать всех медиков, подписавших обращение об отстранении главврача. Однако, в связи с новостями об увольнении, встреча может и не состояться. В издании также отметили, что зарплата Петрачкова, по официальным документам ФМБА России за январь 2024 года, выше, чем у того же Хачатряна - 349 тыс., против 340 тыс. руб.

Теги: Хачатрян, Новоуральск, отстранение, главврач


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