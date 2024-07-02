В Перми рассмотрят апелляцию на решение об освобождении экс-председателя "Экопромбанка"

В Пермском краевом суде назвали дату рассмотрения апелляции на решение об освобождении бывшего председателя Экопромбанка Андрея Туева.

Ее рассмотрят 16 июля, сообщили "Ъ-Прикамье" в суде.

Напомним, в апреле 2021 г. Кипр выдал Туева России, в мае его доставили в Пермь. По данным следствия, в 2013 г. Туев выдал компании кредит без обеспечения. При этом он знал о недобросовестном исполнении этой организацией обязательств по ранее заключенным договорам. В результате похищены 250 млн руб. Также ему вменяли вывод из состава обеспечения по кредитному договору недвижимости стоимостью 260 млн руб. В 2022 г. суд наказал Туева семью годами лишения свободы со штрафом 300 тыс. руб.