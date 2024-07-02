Союз потребителей заступился за чай в пакетиках-пирамидках

Национальный союз защиты прав потребителей России обратился в Госдуму, Минздрав и Росздравнадзор с письмом.

В нем говорится о безопасности чая, выпускаемого в пакетиках-пирамидках. Отправку документа подтвердил глава организации Павел Шапкин. Он написал, что заявления официальных лиц об опасности для потребителей чая в пакетиках-пирамидках "могут сказаться на финансовом состоянии производителей", а также на доступности этого продукта на прилавках магазинов.

Глава Союза отметил, что такой чай относится к продуктам "первой необходимости" и важно не допустить негативных последствий "в условиях санкционного давления" на отечественных производителей, сообщают "Ведомости".

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявлял, что в пакетиках-пирамидках может содержаться пластик, который может привести к развитию рака. Он сослался на исследование университета McGilla в Канаде.

После этого вице-спикер Думы Борис Чернышов попросил главу Минздрава Михаила Мурашко изучить влияние такого чая на здоровье людей.