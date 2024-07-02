02 Июля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минэкономразвития не против регистрации в гостиницах по военному билету и правам

В России могут разрешить регистрацию в гостиницах по военному билету и правам, говорится в ответе замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову.

Депутат ранее обратился с таким предложением в кабмин России. При этом в министерстве не поддерживают еще одно предложение парламентария о заселении в гостиницу на основании пенсионного свидетельства в формате электронного свидетельства и пластиковой карты. Из ответа следует, что это на сегодняшний день не представляется возможным ввиду невозможности осуществления регистрационного учета по месту временного пребывания в гостиницы, а также в связи с тем, что данный документ в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность, утвержденным решением коллегии евразийской экономической комиссии, не является документом, удостоверяющим личность.

Чернышов указал, что смягчение правил заселения россиян в отели и гостиницы — давно назревшая необходимость, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов – по биометрии. В пилотном режиме запуск сервиса запланирован на второе полугодие 2024 г.

Теги: гостиницы, туризм, отдых, документы


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Ранее 22.02.2024 05:27 Мск Россиянам могут разрешить заселяться в отели по правам и военному билету

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