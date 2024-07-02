Сбербанк повысил ставки по ипотечным программам

2 июля Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки.

Как говорится в сообщении банка, они выросли на 1,3 процентных пункта. Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ и не коснутся программ с господдержкой.

Теперь минимальные ставки по базовым программам на "Домклик" для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования - от 19,5%".

Для ипотеки на загородную недвижимость и землю ставки составят от 19,8%, на гараж, машино-место или кладовую - от 20%, по программе "Военная ипотека" - от 18,9%, программе "Коммерческая ипотека" — от 21%.

Как сообщалось ранее, застройщики пойдут на снижение цен на квартиры только в особой ситуации.