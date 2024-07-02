Счетная палата заявила о недостатках соцконтрактов для малообеспеченных

Счетная палата России указала на рост эффективности социального контракта – инструмента поддержки малоимущих граждан.

Доля тех, кто преодолел уровень бедности по результатам участия в программе, выросла до 41,1% в 2023 году после 28,7 и 22,5% двумя годами ранее. В отчете ведомства сказано, что доходы повысились у 75% малоимущих россиян, принявших участие в программе. При этом Счетная палата отметила ряд недостатков. Минтруду предложено скорректировать механизм в части поддержки предпринимательства и социального сопровождения малообеспеченных семей.

В прошлом году было заключено 245 тыс. соцконтрактов и оказана помощь 717 тыс. малоимущих граждан. Как правило, в программе участвуют семьи с детьми, с которыми в 2023 году с ними было заключено 127 тыс. соцконтрактов, помощь оказана 533 тыс. человек.

Больше всего доходы выросли у участников программы в Иркутской области – 96,2% (от всех граждан, заключивших соцконтракт), в Республике Алтай – 95,8%, в Башкирии – 94,7%. Меньше всего – в Чувашии – 43,3%, Ивановской области – 45,3%, Кабардино-Балкарии – 46,1%, сообщают "Ведомости".