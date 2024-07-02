Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО пополнят бюджет на 2 млрд

Власти активизировали настройку системы проверки ОСАГО по камерам дорожного движения.

Проект закона, подготовленный Минюстом, в настоящее время обсуждают все заинтересованные ведомства и представители отрасли. Штрафовать нарушителей по камерам решено не более одного раза в сутки.

Как посчитал Российский союз автостраховщиков, это может приносить в бюджет 2 млрд руб. ежегодно. Сейчас без полиса ездит около 8–9% водителей, что составляет 3,2 млн человек. Больше всего таких водителей в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Новосибирской, Ростовской и Омской областях.

По итогам первых пяти месяцев этого года средняя цена ОСАГО составила 7,7 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в кавказских республиках доля водителей без ОСАГО может доходить до 70%.