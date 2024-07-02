В России могут подорожать авиабилеты из-за повышения тарифов за аэронавигацию

Крупнейшие авиакомпании России выступили против предложенного Росавиацией повышения тарифов за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов на 37% на рейсах внутри страны и в два раза на международных направлениях.

В отрасли говорят, что индексация будет переложена в стоимость билетов, а некоторые ожидают сокращения международных полетов. В Росавиации считают, что повышение будет нечувствительно для пассажиров.

В "Аэрофлоте" заявили, что всегда внимательно относятся к повышению тарифов, так как рентабельность в авиации в сравнении с другими секторами экономики ниже, а возможности включения изменений в доходы зависят от спроса.

Перевозчик указал, что тарифы на аэронавигацию поднимали на 60% в 2022 году и на 10% в 2023 году. Данная нагрузка так или иначе ложится на пассажира, поскольку авиакомпании получают доходы от пассажирских перевозок, сообщает "Коммерсант".