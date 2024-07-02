Племянник Кадырова назначен секретарем Совбеза Чечни

Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров стал секретарем Совбеза республики.

Как заявил в Telegram руководитель республики Рамзан Кадыров, "в ходе совещания внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района ЧР. Новым главой района будет … Турпал-Али Ибрагимов. На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров", - написал Кадыров.

По его словам, они имеют богатый опыт на руководящих должностях и справятся с возложенными на них обязанностями.

До этого другой племянник главы Чечни Адам Черхигов получил должность министра транспорта, связи и цифрового развития республики.