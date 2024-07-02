Эксперты: застройщики пойдут на снижение цен только в особой ситуации

Рынок жилья в России попрощался с массовой программой льготной ипотеки.

Покупатели надеются, что без главной причины роста цен квартиры станут дешевле. Участники рынка говорят об обратном. Как заявил основатель группы "Родина" Владимир Щекин, застройщики пойдут на снижение цен только в особой ситуации, например, при ощутимом и долгосрочном падении спроса. "Например, если спрос снизится, условно, на 25-30% и останется в таком состоянии в течение года. Но такое развитие событий маловероятно", - заявил эксперт.

Снизить цены застройщики могут и в том случае, если на этот счет будет прямое распоряжение властей, не исключили собеседники Forbes. Около трети опрошенных экспертов говорят, что жилье и, в частности, новостройки могут подешеветь в случае наступления глобального кризиса, сопоставимого по масштабам с рецессией 2008 года. Речь идет о негативном событии мирового масштаба.

Тем временем, в России захотели ввести статистику стоимости жилищного строительства. Минэкономразвития в целом не возражает против включения стоимости жилищного строительства в федеральный план статистических работ (ФПСР) и считает целесообразным Минстрою проработать предложения Росстата о разработке новой методологии его расчета и определении источника первичных данных.