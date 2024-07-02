При атаке на Белгород и Белгородский район пострадали семь человек

Семь человек, среди которых ребенок, пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины Белгорода и Белгородского района.

Как заявил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, у одной женщины осколочное ранение шеи, у другой - баротравма, у еще двух - контузия. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, у второго - баротравма. Ребенок пострадал в поселке Майский.

Губернатор отметил, что всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 22 частных домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, на местах работают оперативные службы.

Ранее Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка временно покинуть свои дома.