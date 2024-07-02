Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения

Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высокими доходами населения.

Об этом сказано в блоге организации. В 2023 году валовый национальный доход на душу населения в РФ вырос до 14 тыс. 250 долларов. В 2022 году этот показатель составлял 12 тыс. 830 долларов.

Перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего во Всемирном банке объяснили ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительной отрасли.

В мае Всемирный банк сообщил, что Россия вышла на четвертое место в мире по одному из основных экономических показателей — паритету покупательской способности. Российский ВВП по ППС еще в 2021 году достиг $5,7 трлн, в 2022 году экономика РФ выросла до $6 трлн, а в 2023 году показатель увеличился до $6,45 трлн. Лидером среди экономик мира по паритету покупательной способности стал Китай, его ВВП в прошлом году составил $35 трлн.