Спектр векторов сотрудничества Ленобласти с белорусскими производителями постоянно расширяется

Повышение товарооборота, обмен рабочей силой и развитие туризма — такие приоритеты сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь обозначены. Накануне планы по укреплению международных связей обсудили Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Каждая встреча с Александром Лукашенко – это новый импульс для развития двусторонних отношений. Начинали с сотрудничества в сфере АПК, сейчас Ленобласть взаимодействует с Республикой Беларусь по широкому спектру от зоовакцин до оборудования газификации, спецтехники и стройки. Товарооборот между Ленобластью и Беларусью в этом году превысит 1 млрд у.е. – прирост оборота за первые 5 месяцев 2024 года уже составил более 23%. На встрече сформулировано и новое направление: по предложению президента Беларуси рассмотрим возможности белорусских курортов для размещения ленинградцев, получивших ранение на СВО. Как отметил Александр Григорьевич: главная цель - идти вперед вместе», - сообщил в ходе личной встречи Александр Дрозденко.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поддержал инициативу по усилению обмена специалистами узких специальностей в строительной сфере. Сегодня отрасль обеспечивает около 100 тысяч рабочих мест, однако дефицит кадров составляет около 50 тысяч человек. Поддержка поможет развитию энергетического и промышленного комплекса.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский обсудил с белорусскими коллегами перспективы сотрудничества в рамках импортозамещения в инфраструктурных проектах. В ходе переговоров с замминистра республики Беларусь Александром Шваюновым отметили двукратный рост товарооборота за последний год и договорились о расширении сотрудничества в отрасли, в том числе за счёт поставок сырья и готового оборудования.

Также Евгений Барановский провел сессию с минскими проектировщиками, которые намерены выйти на строительный рынок региона, и оценил работу завода «Керамин».

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин обсудил перспективы взаимодействия в сфере дорожного строительства с холдингом «Белавтодор» и оценил ход строительства МКАД-II вокруг города Минска. Опыт республики интересен региональной дорожно-транспортной отрасли в реализации важнейших проектов региона — КАД-2 и ШМСД.

Председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов подтвердил намерения завода «Коммунальник» по поставкам белорусских котельных на объекты теплоснабжения региона. Предприятие сможет не только предоставить блочно-модульные котельные и прочее оборудование, но и обслуживать предложенные системы.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области по АПК Олег Малащенко встретился с руководством компании «Гомсельмаш», которая производит комбайны, кормоуборочную технику, навесное оборудование, запчасти, а также обеспечивает их сервисное обслуживание. Регион заинтересован в качественной продукции предприятия и открытии дилерских центров сегодня — 20% областной сельхозтехники, приобретенной с господдержкой, белорусского производства.

Представители Ленинградской области и Беларуси договорились о замещении мощностей IKEA магазином «Да дому», где продают качественную белорусскую мебель и товары для дома. Готовится к открытию и торговый дом, в котором представят ассортимент товаров из Ленобласти и Беларуси. Соответствующие решения закреплены протоколом заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Белоруссии и Ленобласти при участии заместителя премьер-министра Республики Беларусь Николая Снопкова.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе визита в Беларусь лично оценил работу белорусского предприятия «Полимерконструкция», где собирают очистные сооружения для Ленинградской области.

«Белорусские технологии очистки воды уже ценят жители. Поэтому внимательно изучаем новые возможности. Важно, что под конкретные объемы очистки и показатели воды партнеры по Союзному государству собирают модульные станции как конструктор. Оценил и экотехнологию печати водопроводных труб для стоков из переработанного пластика. В этом году в бюджете региона на закупку модулей очистки питьевой воды запланирован миллиард рублей, а всего за пять лет мы построим примерно 100 станций для очистки питьевой воды и 30 для очистки канализационных стоков в поселениях Ленобласти», — рассказал Александр Дрозденко.

В рамках соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах Ленинградской области и Республики Беларусь заключено 18 договоров на поставку, монтаж и наладку 35 модульных очистных сооружений. В 2024 году бюджет на установку составляет более миллиарда рублей.

Еще одно новое направление сотрудничества — развитие рыбоводческих хозяйств. Производители Ленинградской области уже активно закупают оборудование и мальков, однако теперь стороны договорились о планах по увеличению комбикормового оборота. И по предложению Президента Беларуси Правительство Ленинградской области рассмотрит возможность направления ленинградцев, получивших ранение на СВО, на белорусские курорты.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил на XI форуме регионов Беларуси и России.