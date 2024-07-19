Глава Астраханской области встретился с новым представителем МИД России в Астрахани

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с врио руководителя территориального органа – представителя МИД России в г. Астрахани Олегом Коломиным, который приступил к обязанностям в июле.

Обсудили перспективы международного сотрудничества Астраханской области. Олег Коломин выразил готовность оказывать региону всестороннее содействие в развитии внешних связей.

Олегу Коломину 54 года. Имеет высшее юридическое образование. В разные годы работал в Департаменте международных связей Администрации Астраханской области и министерстве международных связей региона, представителем МИД в г. Астрахани. Служил на различных дипломатических постах в Канаде, Испании и Аргентине.

С 2021 года руководителем представительства МИД России в г. Астрахани являлся Мерген Джеваков, который в настоящее время переведен на другую должность.