Игорь Бабушкин на встрече с послом Узбекистана обсудил стратегию расширения сотрудничества

Сегодня в Астраханскую область прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов.

"Обсудили перспективы сотрудничества. Наш регион придает большое значение развитию сотрудничества с Республикой Узбекистан. Мы заинтересованы в наращивании торгово-экономических и гуманитарных связей. По итогам прошлого года наш экспорт в Узбекистан вырос на 10%. В I квартале отмечаем рост импорта на 20%", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Большинство товаров из Узбекистана доставляют в регион автотранспортом. Часть из них идет через терминалы грузового хаба по восточной ветке МТК "Север - Юг". С начала года здесь приняли около 6 тысяч тонн узбекских грузов. При этом мощности хаба позволяют обработать более 1 млн тонн грузов в год.

"Предложил экспортерам, транспортным и экспедиторским компаниям Узбекистана активнее его использовать", - отметил Игорь Бабушкин.

На встрече обсудили также вопросы в сфере гуманитарного сотрудничества. Губернатор Астраханской области пригласил делегацию Узбекистана посетить Каспийский медиафорум и Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны», которые пройдут в Астрахани уже в следующем месяце.

"Республика Узбекистан – наш стратегический партнер. Нас связывают давние добрососедские отношения, и мы всегда готовы к реализации совместных проектов. Благодарю Ботиржона Закировича за продуктивную встречу и внимание к Астраханской области", - резюмировал глава региона.