Турпоток в Астраханскую область вырос на 200%

Турпоток в 2023 году в Астраханскую область в сравнении с 2022 вырос на 200%. Согласно статистике, это свыше 1 млн. 370 тысяч человек. Только по официальным данным в регионе работают более 200 баз отдыха и почти 150 гостиниц. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"На совещании по туристическому сезону обсудили показатели первого полугодия – количество гостей Астраханской области стремительно растет. Это радует, ведь в туристической отрасли работают десятки тысяч астраханцев, в том числе жители наших сёл. Но, с другой стороны, это большая нагрузка на инфраструктуру региона и, в первую очередь, на экологию Волги. С командой правительства прорабатываем вопрос введения платы за пользование природными ресурсами для туристов, прибывающих в Астраханскую область. Идею озвучили экоактивисты", - уточнил губернатор.

Сегодня власти региона прорабатывают алгоритм сбора: цели и задачи, использование собранных средств, внесение изменений в федеральное и региональное законодательство.

"Природа Астраханской области — это достояние каждого жителя. Поэтому я хочу узнать мнение всех астраханцев. Стоит ли вынести этот вопрос на всеобщее голосование с 6 по 8 сентября текущего года? Опрос может пройти на участках вне помещений для голосования в рамках избирательных кампаний, и не создаст каких-либо препятствий для волеизъявлений граждан. Приглашаю каждого из вас пройти опрос в специально созданном для этого телеграмм-боте @eco_question_bot. Итоги подведем 10 августа", - сообщил Игорь Бабушкин.