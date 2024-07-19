ЕС в сентябре может принять новый режим санкций против России

Главы МИД стран Евросоюза 22 июля намерены обсудить так называемые угрозы в киберпространстве, которые якобы исходят от России. Об этом сообщил высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

По его словам, министры обсудят также новый антироссийский санкционный режим, который может быть утвержден в сентябре.

В июне лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение начать разработку нового режима антироссийских санкций из-за якобы "дестабилизирующих действий России за рубежом". В итоговом заявлении утверждалось, что РФ "интенсифицировала свои активные операции" в странах ЕС.