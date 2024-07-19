ЦБ покупает бизнес-центр на "Белорусской" под свой офис

Центральный банк России покупает строящийся деловой центр SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве. Уже подписан соответствующий договор с группой ВЭБ.РФ, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, которая находится в собственности, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников в соответствии с задачами, которые стоят перед регулятором", - говорится в заявлении ЦБ.

При этом историческое здание на улице Неглинной останется за Банком России.

Планируемый срок передачи объекта Банку России ­— I квартал 2026 года. Сумма сделки не называется.