Тюменская область вошла в топ-5 регионов по вводу жилья

В Правительстве России привели топ-5 регионов России, где за первую половину 2024 г. ввели больше всего жилья.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что за шесть месяцев в топ-5 регионов по вводу жилья вошли Санкт-Петербург (около 397 тыс. кв. м), Тюменская область (342 тыс. кв. м), Москва (свыше 303 тыс. кв. м), Татарстан (более 243 тыс. кв. м) и Краснодарский край (около 180 тыс. кв. м).

За полгода власти 27 регионов выдали разрешения на строительство (РС) более 1,3 млн кв. м жилья на участках, ранее переданных "ДОМ.РФ" застройщикам и регионам. В топ-3 субъектов по выдаче РС вошли Тюменская область (более 200 тыс. кв. м), Санкт-Петербург (181,3 тыс. кв. м) и Башкортостан (около 149 тыс. кв. м).

За шесть первых месяцев 2024 г. "ДОМ.РФ" вовлек в оборот под жилищное и иное строительство 105 участков общей площадью 815,4 га в 36 регионах. В тройку лидеров по вовлечению вошли Санкт-Петербург (около 293 га), Тюменская область (более 239 га) и Москва (184,3 га).