Кандидат в губернаторы Самарской области предложила обязать мигрантов носить цифровые браслеты

Кандидат в губернаторы Самарской области от ЛДПР Наталья Бисярина предложила обязать иностранных трудовых мигрантов носить цифровые браслеты для идентификации и контроля их перемещений по стране. Также женщина предлагает ввести для мигрантов обязательную дактилоскопическую регистрацию.

"На фоне участившихся случаев нападения уже не кажется чрезмерной идея обязать мигрантов к ношению цифровых браслетов. Данные в нем подделать гораздо сложнее, чем изготовить новые фальшивые документы. Почему не реализовать подобный пилотный проект в Самарской области", - цитирует Бисярину "Коммерсант".

Она также предлагает выпускать цифровые браслеты на предприятиях региона.

Напомним, 18 июля в Самаре мигранты напали на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. Все началось с того, что парламентарий, проезжая на машине, стал свидетелем того, как группа мигрантов с палками конфликтовала с прохожими. Матвеев вышел из автомобиля, чтобы разнять потасовку, и тут же получил удар по голове. Вскоре трое подозреваемых в нападении на депутата были задержаны.