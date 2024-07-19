В Югре жители райцентра получат чистую воду

Более 20 тыс. жителей Белоярского обеспечат чистой питьевой водой. Строительство новой фильтровальной станции мощностью 5 000 кубометров в сутки идет полным ходом.

Сейчас объект готов на 45%. Рабочие устанавливают конструкции ВОС и монтируют технологическое оборудование. Сегодня, 19 июля, на площадке лично побывал и.о. главы Югры Руслан Кухарук. Ему доложили, что водоочистные сооружения будут отвечать всем современным требованиям и стандартам.

Кроме того, резервуары монтируют по новой технологии, которая позволяет работать быстро и эффективно, сообщают власти Югры в своем telegram-канале.