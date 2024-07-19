Euroclear переведет первые 1,55 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины

Депозитарий Euroclear в июле намерен перевести первый взнос объемом 1,55 млрд евро доходов от активов РФ в фонд ЕС для Украины.

Euroclear также сообщил, что по итогам первого полугодия компания получила доход в 3,4 млрд евро от реинвестирования заблокированных российских активов. Об этом передает ТАСС.

В июне в ЕС согласовали использование прибыли от российских активов на помощь Украине.

За границей заморожены резервы России в сумме 300 млрд долларов. Около 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Известно, что замороженные российские активы принесли европейскому депозитарию Euroclear 4,4 млрд евро доходов за 2023 г., тогда как за 2022 г. такие доходы составили 821 млн евро.