Turkish Airlines после сегодняшнего сбоя бесплатно будет возвращать и менять билеты

Авиакомпания Turkish Airlines после сегодняшнего сбоя в работе системы регистрации на рейсы разрешила бесплатно сдать или поменять билеты. Пассажиры могут внести изменения в бронирования или вернуть деньги за неиспользованные или частично использованные билеты из-за сбоя в работе систем. Штрафы и сборы за внесение изменений и неявку на рейс взыматься не будут.

По последним данным, Tuskish Airlines сегодня отменили 84 рейса.

Сбои в работе авиакомпаний и аэропортов по всему миру произошли сегодня из-за проблем у Microsoft. Обслуживающий продукты компании антивирус выпустил обновление, из-за которого приложения и сервисы просто перестали работать. Компаниям потребовалось "откатить" обновление.