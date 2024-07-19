Telegram открыл возможность монетизации для российских каналов

Telegram открыл возможность монетизации российских каналов. Информация о новом функционале появляется в разделе "Статистика" после обновления приложения до последней версии. Разработчики сообщают, что монетизация будет доступна только для владельцев Telegram-каналов, а вывести доход можно только во внутренней валюте Stars.

О запуске Stars основатель Telegram Павел Дуров сообщил в начале июня этого года. "Благодаря Telegram Stars мини-приложения теперь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя самый простой способ оплаты: покупки в приложениях на Android и iOS", - заявил Дуров.

Создатели приложений (Mini Apps) смогут конвертировать полученные Stars в криптовалюту Toncoin через платформу Fragment. Потратить Stars можно на цифровые продукты — от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх на платформе Telegram.