Исинбаева после Олимпиады в Париже покинет комиссию атлетов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинет свой пост в комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) по истечении срока полномочий. Об этом сообщается на сайте организации.

Выборы новых членов комиссии спортсменов МОК пройдут во время летних Олимпийских игр в Париже. Они заменят Даниэля Дьюрта (плавание, Венгрия), Бритту Хайдеманн (фехтование, Германия), Исинбаеву (легкая атлетика, Россия), Ю Сын Мина (настольный теннис, Южная Корея).

В 2023 году после серии публикаций в испанской прессе спортсменка, проживающая на острове Тенерифе, опубликовала заявление. В нем она сообщила, что не высказывалась в поддержку СВО, является "человеком мира", и хоть и выступала за ЦСКА, но ее военные звания (является майором ВС РФ) носят формальный характер. В сентябре стало известно, что Исинбаева продолжит работу в Международном олимпийском комитете.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов решил переименовать легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который шесть лет назад (в бытность главой республики Рамзана Абдулатипова) был назван в часть Исинбаевой.